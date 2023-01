Gazzetta - Juve intrigata da Giuntoli: è il profilo ideale per il nuovo corso del club

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport spiega come il nuovo corso della Juventus sarà diverso da quello tenuto finora. Il futuro direttore sportivo dovrà spendere poco e scovare nuovi talenti. per questo il nome di Cristiano Giuntoli resta in corsa:

"Una cosa è certa: chi guiderà il mercato dovrà prima vendere (almeno due giocatori entro giugno: McKennie e l’addio definitivo di Zakaria le priorità) per poi comprare. E soprattutto dovrà essere un dirigente abile a scovare i talenti in giro per il mondo. Anche per questo la Juve è intrigata da Cristiano Giuntoli (Napoli) e da Frederic Massara (Milan). Senza dimenticare Giovanni Manna, d.s. di quella seconda squadra juventina citata come eccellenza dallo stesso Scanavino. In tutti i casi, Cherubini potrebbe congedarsi o restare con un ruolo diverso".