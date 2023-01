Gazzetta esalta il Napoli: bello e seducente, ingrana senza senatori come Koulibaly, Insigne e Mertens!

Vedi Napoli e poi… ti mordi le mani. La prima della classe abbaglia e scappa, bella e seducente, brava ad approfittare della bruttezza delle sue dirette rivali. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Milan e Inter mirano alla seconda stella, la Juve vorrebbe regalare il tricolore alla famiglia Agnelli per festeggiare il centenario della proprietà. Tutte e tre a macerarsi tra rimpianti e sfondoni in campo e fuori: chi è senza peccato, scagli il primo titolo. Nessuno si salva.

La capolista ottiene il massimo possibile. Un collettivo che in ogni sua componente tenta di dare un senso ai movimenti e agli spunti dei suoi talenti. Il Napoli è stato al comando anche un anno fa, ora ingrana senza senatori come Koulibaly, Insigne e Mertens. Ciò premesso, attenti a non farsi prendere dalla solita tentazione: l’orchestra guidata da Maradona era fuori categoria per tanti dream team italiani.

Spalletti e i suoi hanno già legittimato gli applausi anche all’estero, con i 15 punti nel girone di Champions, contro Liverpool, Ajax, tutt’altro che squadre materasso, e Rangers. Che cosa chiedere di più? Agli azzurri niente, semmai alle concorrenti all’inseguimento.

Milan, Inter e Juve sono sicure di non avere niente da rimproverarsi? Rifarebbero tutto, proprio tutto? Grandi meriti al Napoli, ma grandi colpe per le grandi"