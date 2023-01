Gazzetta - Bel gesto del Maradona a fine gara ma l'eliminazione resta una macchia in una stagione straordinaria

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia:

"Un’eliminazione che resta una macchia in mezzo a una stagione straordinaria e l’applauso scrosciante del Maradona, dopo i rigori, racconta quanto anche il popolo napoletano sia maturato col tempo e quanta empatia si è creata in questi mesi tra squadra e città. Ieri 30 mila persone hanno sfidato l’allerta meteo e il nubifragio finale per spingere Spalletti e i suoi ragazzi verso i quarti di finale. E invece ancora una volta il Napoli esce agli ottavi, come un anno fa"