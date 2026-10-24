I precedenti tra Napoli e Roma al Maradona: azzurri reduci da 5 risultati utili consecutivi

Napoli-Roma oggi alle ore 18:00. Novantaduesima sfida ufficiale allo Stadio Maradona tra le due formazioni che si affrontano oggi in occasione dell'ottava giornata del campionato di Serie A.

Precedenti Napoli Roma

Questo il bilancio di 91 incontri precedenti in casa del Napoli:

39 vittorie del Napoli (ultima 1-0, Serie A 2024/25)

27 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2025/26)

25 vittorie della Roma (ultimo 2-4, Serie A 2017/18)

Il Napoli è reduce da 5 risultati utili consecutivi contro la Roma (al Maradona e all'Olimpico), con un bilancio di 2 vittorie e 3 pareggi. L'ultima sconfitta degli azzurri risale al 23 dicembre 2023, Roma-Napoli 2-0, in Serie A. Nelle ultime 10 partite contro la Roma, il Napoli ha sempre trovato gol. L'ultimo 0-0 risale alla stagione 2015-16.