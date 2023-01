L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a Salvatore Sirigu:

"Spalletti decide di cambiarne dieci, sarebbero stati undici se Sirigu non avesse chiesto la cessione (sempre più possibile scambio con Gollini della Fiorentina). Debutta al posto di Di Lorenzo il nuovo acquisto Bereszynski e “prima” da titolare per Gaetano e Zerbin. Non è un Napoli brillante e incisivo visti i tanti cambi, ma è inevitabile".

