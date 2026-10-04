Riuscirà Allegri a far ripartire il Napoli? In giro una favola tifosa sul mister e un sapore di «andato a male»

Ultime notizie SSC Napoli - Tutti i prossimi sette giorni saranno sotto il segno di una sola domanda: riuscirà Massimiliano Allegri a far ripartire il Napoli che finora partito non è? Non lo saprà nemmeno lui, scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

"La favola tifosa lo ha rappresentato chino sugli schemi a Castelvolturno, votato giorno e notte a preparare la riscossa. Ma è tutto racconto, fantasia. Se hai dieci uomini chiave impegnati in varie nazionali e sette infortunati, con chi lo prepari il nuovo Napoli? Con ragazzi e convalescenti: infatti anche l’amichevole di allenamento con l’Avellino è stata avara. Non che conti qualcosa, ma c’è in giro questo sapore di «andato a male», che si completa con l’infortunio di Favasuli"