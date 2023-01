Calcio Napoli - Sono in arrivo tre rinnovi in casa Napoli. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport sarebbero vicini alla firma Lobotka, Di Lorenzo e Amir Rrahmani. Sul tavolo c'è poi la questione legata a Juan Jesus il cui accordo è in scadenza il prossimo 30 giugno:

"Sul fronte rinnovi, il Napoli annuncerà a breve il prolungamento di Lobotka. I prossimi saranno Rrahmani e Di Lorenzo. Sul piatto anche il futuro di Juan Jesus, in scadenza il 30 giugno e dunque già svincolato".