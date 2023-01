Corradi: "Non credo che il 5-1 di Napoli possa lasciare strascichi nella Juve"

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Bernardo Corradi:

"La squadra di Spalletti sta meritando tutto ciò che sta facendo e ha in Osimhen un giocatore completo che ha avuto la cresciuta più importante, tecnica e tattica, in Italia. Che la Juventus possa giocare meglio, è chiaramente possibile e plausibile, però bisogna ricordare che ha giocato tutto l'inizio di questo campionato senza Pogba , che Chiesa è tornato da poco, che Di Maria e Vlahovic sono stati a mezzo servizio. Secondo me in un momento così, le defezioni della Juventus hanno pesato di più rispetto a quelle di altre squadre. Questa situazione, però, ha permesso ad Allegri di dare continuità e fiducia ai giovani come Fagioli e Miretti , una nota positiva per la Juventus e la nazionale.

Ma il 5-1 di Napoli potrebbe lasciare degli strascichi? Per la squadra che ha la Juventus, per il dna che hanno i giocatori bianconeri, non esiste il rischio che mollino, la Juve lotterà fino alla fine".