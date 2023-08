Corbo: "Garcia si ostina con questa scelta su Lobotka! C'è una cosa intollerabile a centrocampo"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, commenta la vittoria per 1-0 contro l'Augsburg tramite il suo editoriale sulle colonne dell'edizione in edicola oggi di Repubblica. Ecco uno stralcio:

"Garcia si ostina a far giocare o non giocare Lobotka in un centrocampo irrisorio con Raspadori fuori ruolo a destra ed Elmas a sinistra. Leggerini tutti e tre per stare insieme. Ieri con i ruvidi tedeschi dell’Augsburg si è lamentato di un arbitraggio troppo gentile, pronto l’intervento in suo soccorso di De Laurentiis che corre a protestare con il “quarto uomo”, una plateale reazione che anticipa di qualche secondo il gol di Rrahmani. Garcia subito dopo ritira l’attaccante Lozano per inserire un mediano in più , Demme. Intollerabile la precarietà del reparto. Sorprende, se si ricorda quel blocco di granito della prima Roma di Garcia, il maestoso De Rossi al centro con isolidi Strootman e Nainggolan, il finissimo Pjianic. Un’altra storia".