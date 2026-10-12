Villarreal, Renato Veiga: "Cosa penso del Napoli, domani non può essere decisiva. Iñigo Pérez ed Allegri due stili differenti di gioco"

Ultime notizie calcio Napoli - Renato Veiga, difensore del Villarreal, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista della gara di domani che vedrà gli spagnoli sfidare il Napoli nella seconda giornata di Champions League fase campionato.

Villarreal Napoli, Renato Veiga: “Cosa penso della squadra di Allegri”

Queste le parole di Veiga alla Gazzetta dello Sport sulla gara di domani tra Villarreal e Napoli: “Ho ottimi ricordi dell’Italia. A Torino sono stato benissimo e giocare per la Juve è qualcosa di speciale. Però ero in prestito dal Chelsea e la stagione è stata difficile, con il passaggio da Thiago Motta a Tudor. Alla fine abbiamo ottenuto il quarto posto in campionato, ma peccato per l’eliminazione in Champions col Psv, brucia ancora.

Siamo pronti a giocare col Napoli. Sono una squadra tosta. Il Napoli è in ripresa, se non sbaglio nelle ultime 3 partite ha fatto 7 punti, e dopo la sconfitta con l’Arsenal verrà da noi per cercare di fare punti. Sarà una partita aperta tra due squadre che hanno stili di gioco molto diversi e due allenatori di generazioni differenti.

Siamo solo alla seconda giornata, dopo ne mancheranno altre 6 per cui non si possono trarre conclusioni. Diciamo solo che se si vince c’è una bella iniezione di morale, se si perde non è un dramma”.