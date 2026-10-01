Napoli Basketball, Spissu a CN24: "Atmosfera pazzesca, se giochiamo così possiamo dare fastidio a tanti! Ma dobbiamo lavorare ancora..." | VIDEO

Il Napoli Basketball ha fatto un ritorno trionfale in EuroCup battendo per 84-76 i campioni in carica del Cosea JL Bourg, la prima partita del club in EuroCup dopo oltre vent'anni si è conclusa in festa, seppur non senza brividi. Il Napoli Basketball ha toccato un vantaggio massimo di 17 punti nell'ultimo minuto del terzo quarto, ma ha dovuto respingere il tentativo di rimonta del Bourg nell'ultima frazione. Jeff Dowtin jr ha guidato Napoli con 19 punti, seguito da Marco Spissu con 12; entrambi hanno messo a segno 3 triple. Tyson Walker del Bourg è stato il miglior marcatore dell'incontro con 20 punti.

Nell’immediato post-partita, ai microfoni del TGR Campania e di CalcioNapoli24, il play Marco Spissu.

Insomma, benvenuto a Napoli.

“Wow, bellissimo! C’è un’atmosfera pazzesca. Se giochiamo così, con questo atteggiamento, il pubblico ci segue e possiamo dare fastidio a tante squadre”

Siete partiti benissimo, poi c’è stato un po’ di calo nel finale. È stato un problema fisico o mentale?

“Loro sono una grande squadra e nel finale hanno alzato un po’ l’intensità. Noi dovevamo essere più bravi a gestire la pressione, però alla fine abbiamo tenuto e siamo riusciti a portare a casa un grande risultato. È solo la prima partita, quindi dobbiamo continuare a lavorare”

Avete battuto i campioni in carica. Quanto vale una vittoria così?