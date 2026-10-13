Allegri esulta: tre indisponibili da domani tornano in gruppo. Saranno convocabili per Venezia-Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Allegri recupera in un solo colpo Anguissa, Olivera e Alisson. Finalmente c'è la data del ritorno in campo di questi tre calciatori che rappresentano dei veri e propri rinforzi per il Napoli in questo tour de force dove c'è bisogno davvero di tutti. Il terzetto - come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport - da domani tornerà ad allenarsi a pieno regime con la squadra e dunque sarà a disposizione per Venezia-Napoli di sabato.

Tempi di recupero Anguissa, Olivera e Alisson

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il recupero di Anguissa, Olivera e Alisson:

"Domani torneranno a lavorare a pieno regime anche Anguissa, Olivera e Alisson Santos. L'infermeria si svuota, lo ha annunciato Allegri in persona: a questo punto, calcoli alla mano, soltanto Favasuli e Vergara saranno indisponibili per la trasferta in programma sabato a Venezia. Il Napoli partirà dall'aeroporto di Castellon de la Plana direttamente stanotte, dopo la partita con il Villarreal, e dopo un pizzico di relax riprenderà a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno in vista della trasferta sulla Laguna. Fino alla prossima sosta non esisterà tregua".