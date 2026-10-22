Vergara si è allenato in gruppo! Pronto a rientrare per Napoli-Roma

Ultimissime notizie dallo SSC Napoli Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 contro la Roma allo stadio Maradona.

Questa mattina il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento fisico ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con un lavoro tattico.

Vergara in gruppo

La SSC Napoli rende noto che anche Antonio Vergara si è allenato con il gruppo e dunque il calciatore napoletano è pronto a rientrare in squadra dopo il lungo infortunio.