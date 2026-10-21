Le pagelle di Del Genio: 7,5 ad Allegri, De Bruyne e McTominay i migliori in campo

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Le pagelle di Paolo Del Genio per Napoli-Bodo/Glimt

Napoli-Bodo/Glimt 4-3, a fine partita le pagelle del giornalista Paolo Del Genio su Napolità, con i voti ai calciatori azzurri protagonisti della serata. Nessun calciatore al di sotto della sufficienza. Il migliore in campo è Kevin De Bruyne che si merita un 8 in pagella, lo stesso voto di McTominay.

  • Meret 6
  • Di Lorenzo 7
  • Rrahmani 6
  • Rafa Marin 6
  • Spinazzola 6,5
  • Anguissa 6
  • De Bruyne 8
  • McTominay 8
  • Politano 7,5
  • Hojlund 6
  • Lang 6,5
  • Lobotka 6
  • Olivera 6
  • Beukema 6
  • Giovane 7
  • Allegri 7,5
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