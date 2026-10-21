Le pagelle di Del Genio: 7,5 ad Allegri, De Bruyne e McTominay i migliori in campo
Le Pagelle 14:30
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Le pagelle di Paolo Del Genio per Napoli-Bodo/Glimt
Napoli-Bodo/Glimt 4-3, a fine partita le pagelle del giornalista Paolo Del Genio su Napolità, con i voti ai calciatori azzurri protagonisti della serata. Nessun calciatore al di sotto della sufficienza. Il migliore in campo è Kevin De Bruyne che si merita un 8 in pagella, lo stesso voto di McTominay.
- Meret 6
- Di Lorenzo 7
- Rrahmani 6
- Rafa Marin 6
- Spinazzola 6,5
- Anguissa 6
- De Bruyne 8
- McTominay 8
- Politano 7,5
- Hojlund 6
- Lang 6,5
- Lobotka 6
- Olivera 6
- Beukema 6
- Giovane 7
- Allegri 7,5
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