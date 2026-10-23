UFICIALE - Convocati Napoli-Roma: Allegri ha deciso su Vergara e Rrahmani

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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La scelta di Massimiliano Allegri che ha comunicato ufficialmente i convocati per Napoli-Roma, prossima partita di campionato che si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Maradona. C'è la decisione definitiva su Antonio Vergara che è appena tornato da un lungo infortunio

La scelta di Massimiliano Allegri che ha comunicato ufficialmente i convocati per Napoli-Roma, prossima partita di campionato che si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Maradona. C'è la decisione definitiva su Antonio Vergara che è appena tornato da un lungo infortunio.

Convocati Napoli-Roma

I convocati di mister Allegri per il match del Napoli contro la Roma:

  • PORTIERI: Meret, Milinkovic-Savic, Contini;
  • DIFENSORI: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Rrahmani, Spinazzola, Olivera.
  • CENTROCAMPISTI: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay.
  • ATTACCANTI: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Politano, Vergara.
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