UFICIALE - Convocati Napoli-Roma: Allegri ha deciso su Vergara e Rrahmani
Notizie 18:05
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La scelta di Massimiliano Allegri che ha comunicato ufficialmente i convocati per Napoli-Roma, prossima partita di campionato che si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Maradona. C'è la decisione definitiva su Antonio Vergara che è appena tornato da un lungo infortunio
La scelta di Massimiliano Allegri che ha comunicato ufficialmente i convocati per Napoli-Roma, prossima partita di campionato che si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Maradona. C'è la decisione definitiva su Antonio Vergara che è appena tornato da un lungo infortunio.
Convocati Napoli-Roma
I convocati di mister Allegri per il match del Napoli contro la Roma:
- PORTIERI: Meret, Milinkovic-Savic, Contini;
- DIFENSORI: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Rrahmani, Spinazzola, Olivera.
- CENTROCAMPISTI: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay.
- ATTACCANTI: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Politano, Vergara.
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