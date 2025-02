Brutte notizie per la Juventus perché un altro nuovo acquisto si è già infortunato. Arrivano delle notizie in merito a quanto accaduto in Champions League durante la partita col PSV perché Renato Veiga si è infortunato. Dopo un contrasto di gioco, il difensore bianconero si è accasciato dolorante a terra, probabilmente a causa di uno stiramento. Thiago Motta è subito corso ai ripari, inserendo al suo posto Cambiaso, con Veiga recatosi direttamente negli spogliatoi.