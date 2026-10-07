Frosinone, Stirpe: "Inizio sorprendente, ma obiettivo resta la salvezza"

Il Frosinone si prepara alla ripresa del campionato forte di un avvio di stagione che ha sorpreso anche il presidente Maurizio Stirpe. Il numero uno del club ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulla sfida contro il Napoli e sugli obiettivi stagionali.

Frosinone Napoli, Stirpe: salvezza e una sfida da affrontare al meglio

Intervenuto a Sky, Maurizio Stirpe ha definito il rendimento della squadra oltre le aspettative iniziali: "L'ottimo inizio di stagione del Frosinone è un fatto imprevisto, piacevole e sorprendente soprattutto per il modo come è maturato. Non me l'aspettavo".

Il presidente ha poi individuato nell'identità costruita dal gruppo uno degli elementi alla base dei risultati ottenuti: "Il segreto è l'identità e la compattezza che l'allenatore ha saputo dare a tutto il gruppo e che anche in questa fase è stato assimilato da chi è arrivato nel mercato estivo. L'obiettivo resta quello di evitare la retrocessione".

Ora all'orizzonte c'è il Napoli, una delle sfide più impegnative del prossimo turno. Stirpe non nasconde le difficoltà dell'appuntamento: "Il Napoli? E' un avversario molto quotato, deve essere un Frosinone perfetto per uscire indenni. Sarà un banco di prova molto importante".

Il presidente giallazzurro ha parlato anche dei cinque giovani convocati in Under 21, sottolineando il percorso portato avanti dal club: "E' stata una grandissima soddisfazione che corona un percorso di crescita maturato negli ultimi due anni, fa piacere vedere 5 ragazzi nell'Under 21. Mi dispiace per Raimondo per l'infortunio. Mi piace la filosofia di Baldini con i giovani, crede nelle sue idee e le porta avanti".

Sul mercato, e in particolare sulle indiscrezioni riguardanti il portiere Palmisano, Stirpe ha precisato: "Sento molti rumors, ma di richieste effettive aldilà degli osservatori che vengono a vedere le partite, non c'è niente di concreto".

Infine, una battuta sul caso Malagò: "Alcuni requisiti andavano verificati prima dell'elezione, questa situazione si poteva evitare. Siamo però d'accordo nel ricandidare Malagò, ci siamo espressi in modo chiaro e netto".