UFFICIALE - Il Napoli presenterà ricorso contro la squalifica di Allegri: la nota del club
Il Napoli farà ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte a Massimiliano Allegri dopo la gara contro la Roma
Il Napoli presenterà ricorso contro la squalifica di due giornate dell'allenatore Massimiliano Allegri nella gara di sabato scorso contro la Roma. Questa la nota ufficiale pubblicata dal club azzurro: "La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri".
Perché Allegri è stato squalificato dopo Napoli Roma
Ecco il comunicato ufficiale della Lega Serie A sulla decisione del Giudice Sportivo su Massimiliano Allegri: "SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
ALLEGRI Massimiliano (Napoli): "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".
Queste le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa poco fa sulla squalifica di Massimiliano Allegri: "La frase di Allegri sulla Roma? Io non l’ho sentita, ma ci sono i numeri, gol e tutto. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione, che è stata infelice. Non devo dire altro".