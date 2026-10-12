Badiashile scalpita dopo il debutto, può tornare utile in due posizioni

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il debutto dal 1' contro il Frosinone il difensore centrale francese del Napoli Benoit Badiashile si può riproporre in vista del Villarreal in Champions League, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Difensore mancino, solido sul quale Allegri ed il Napoli hanno puntato: "sabato contro il Frosinone ha giocato una partita valida partendo da titolare dopo 7 mesi. Attento su quella porzione di campo a chiudere tempestivamente sul rapido Ghedjemis. Corretto ed equilibrato anche negli appoggi. E con Allegri può solo colmare dei margini di miglioramento. Badiashile può tornare utile in una linea a 3 come “braccetto” di sinistra o anche come secondo centrale in linea insieme a Rrahmani abile più a staccarsi in determinate situazioni ed eventualmente a coprire le falle di una difesa birichina"