Palazzo Caracciolo, il pullman della Cremonese resta incastrato fuori l'Hotel! | VIDEO CN24

Napoli-Cremonese si gioca, è ufficiale! Partita a porte aperte, appuntamento alle ore 21 allo stadio Maradona di Napoli.

Il club lombardo ha subito un piccolo incoveniente quando il pullman che era giunto all'esterno della sede del ritiro per prelevare la squadra alle 19:00, è rimasto letteralmente incastrato nel viale d'accesso all'hotel di Palazzo Caracciolo, dove la squadra ha trascorso la notte in vista della partita di stasera. Qualche minuto di stress per lo staff lì presente, con l'autista che ha dovuto operare diverse manovre per liberare il pullman e partire alla volta del Maradona.

