Napoli vittorioso sul Bodo/Glimt anche in Youth League: il gol vittoria di Riccio | VIDEO

Calcio Napoli - Il Napoli ha superato l'ostacolo Bodo/Glimt non solo in Champions League, ma anche in Youth League. La Primavera di Nocerino, infatti, ha conquistato i tre punti grazie ad un bel gol messo a segno dal talento Riccio. Dando anche una importante iniezione di fiducia a tutto il settore giovanile che ha bisogno di successi di questo tipo per rilanciarsi anche nell'immaginario collettivo in Europa.

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