Napoli vittorioso sul Bodo/Glimt anche in Youth League: il gol vittoria di Riccio | VIDEO

Notizie ico calendario ico orologio01:30  
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

La Primavera del Napoli supera i pari età del Bodo/Glimt grazie al gol di Riccio: di seguito il video

VIDEO ALLEGATI

Calcio Napoli - Il Napoli ha superato l'ostacolo Bodo/Glimt non solo in Champions League, ma anche in Youth League. La Primavera di Nocerino, infatti, ha conquistato i tre punti grazie ad un bel gol messo a segno dal talento Riccio. Dando anche una importante iniezione di fiducia a tutto il settore giovanile che ha bisogno di successi di questo tipo per rilanciarsi anche nell'immaginario collettivo in Europa.

Clicca sul video in allegato

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top