Costacurta: "Al Napoli sono tornati i grandi giocatori e si vede, quante occasioni create con il Bodo"
Le Interviste 23:30
Costacurta
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport dopo Napoli-Bodo/Glimt parlando di quello che è accaduto in campo
Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport dopo Napoli-Bodo/Glimt parlando di quello che è accaduto in campo:
"Temevo molto il Bodo per il Napoli, invece anche se qualcosa si è concesso in difesa ma il Napoli ha creato tantissimo in attacco, si vede che sono tornati tanti giocatori decisivi che non erano disponibili fino a poco fa".
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google