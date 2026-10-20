Costacurta: "Al Napoli sono tornati i grandi giocatori e si vede, quante occasioni create con il Bodo"

Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport dopo Napoli-Bodo/Glimt parlando di quello che è accaduto in campo:

"Temevo molto il Bodo per il Napoli, invece anche se qualcosa si è concesso in difesa ma il Napoli ha creato tantissimo in attacco, si vede che sono tornati tanti giocatori decisivi che non erano disponibili fino a poco fa".