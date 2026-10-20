Esultanza col pancione, McTominay sta per diventare papà! Cicogna in arrivo anche per Politano | FOTO

"L'esultanza tua e di Politano, volevano dirci qualcosa di bello? Volevamo dirvi qualcosa di bellissimo". Scott McTominay annuncia ai microfoni di Sky Sport che sta per diventare papà per la prima volta. Lo scozzese e la compagna Cam Reading sono in attesa del primo bebè. Ma la cicogna porterà un altro piccolo tifoso nello spogliatoio, perchè anche l'esterno azzurro Matteo Politano diventerà presto nuovamente papà. La sua famiglia sta per allagarsi e la moglie Alessandra Esposito gli regalerà presto ancora una gioia. Tanti auguri a Scott, Matteo e dolci metà da tutta la redazione di CalcioNapoli24.