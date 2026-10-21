Cassano: "Allegri non allena! Ha vinto con la Juventus, ma la poteva allenare chiunque"

Ultime notizie Napoli - Antonio Cassano, ex attaccante, ha commentato l'operato di Massimiliano Allegri e della SSC Napoli durante l'ultima puntata di Viva El Futbol.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Allegri ha perso dominando? Quando Allegri rivendica che conta solo vincere e chi arriva secondo ha fallito, dopo Venezia ho pensato all’unica domanda seria che un giornalista potesse fargli ‘Caro Allegri, come si sente oggi dopo aver perso dominando la partita?’. Il problema è che questo dominio del Napoli non è stato frutto del lavoro di Allegri. Lui non allena perché quando ha vinto con la Juventus, la poteva allenare chiunque".