Allegri in conferenza: "Playoff? Servono 10 punti! Dobbiamo migliorare su un aspetto. Passare il turno importante anche come prestigio economico per la società..." | VIDEO

UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa post-partita di Napoli-Bodo/Glimt dell'allenatore dei partenopei, Massimiliano Allegri.

Napoli-Bodo/Glimt: la conferenza stampa di Allegri

L'allenatore della SSC Napoli Max Allegri parla in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Bodo/Glimt, gara valida per il terzo turno di UEFA Champions League. Tutto in diretta video e testuale, gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 di CalcioNapoli24 TV del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.

L'appuntamento è con la conferenza stampa di Max Allegri in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio Maradona.

"Soddisfatto della reazione dei miei e del livello di McTominay e De Bruyne? È stata una vittoria importante perchè ci consente di fare tre punti e vincere in Champions non è mai facile. La squadra ha fatto bene, abbiamo tirato tante volte in porte come a Venezia e a Firenze, anche a Milano e col Como qui. Forse l'unica partita dove abbiamo tirato di meno è a Genova: vuol dire che dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa, e dall'inizio quando siamo vicino la nostra area siamo un po' facili, passano palle tra le linee non deve succedere. I ragazzi sono stati bravissimi, dopo Venezia e i risultati che non ci sorridono, vincere in Champions dobbiamo essere contenti e analizzare ciò che non va, l'obiettivo è passare il turno perche sarebbe importante come prestigio tecnico ed economico per la società"

"Il pallone passa troppo spesso tra le linee? Una cosa è certa, la prima linea viene passata facilmente e dobbiamo lavorare sulle linee di passaggio. Dobbiamo migliorare, permette ai difensori di andare su palloni più puliti. Tutta la squadra deve lavorare meglio sulle traiettoie di passaggio"

"Prende forma l'idea del mio Napoli? Sono contento perchè i ragazzi hanno messo il cuore, hanno capito l'importanza della partita e non era facile giocare dopo l'1-1: l'abbiamo preso vicino l'area, e quando prendi gol dopo poi ti viene anche un po' di paura quando si avvicinano. Bisogna toglierci questa paura, migliorare difensivamente. Più andremo avanti più crescerà Anguissa di condizione. McTominay pure è migliorato, Giovane è subentrato e ha fatto bene. Il gruppo è ottimo ed è fatto di ragazzi volenterosi, bravi tecnicamente e con qualità straordinarie. Normale che serva migliorare in alcuni aspetti"

"De Bruyne centrocampista centrale e supporto di Anguissa? Rispetto a McTominay Anguissa è più equilibratore, giocavano per la prima volta assieme e hanno fatto bene, poi Lobotka quando è entrato ha fatto bene. Abbiamo tanti giocatori e tante soluzioni, hanno giocato sei giocatori che non hanno giocato a Venezia, sabato vedremo di arrivarci nelle migliori condizioni possibili per risistemare il campionato. Non succederà solo con la Roma ma con un mese, un mese e mezzo di tempo"

"Una squadra forte non si sfalda alla prima difficoltà ma ci sono fragilità fisiche? La migliore condizione i giocatori l'acquisiscono giocando, si gioca ogni tre giorni e Anguissa-McTominay miglioreranno, ho fatto riposare Badiashile dopo tre partite e non giocava così tanto da un anno e mezzo. La fragilità non è fisica ma quando diamo la sensazione che la palla passi vicino l'area troppo facilmente. Invece su quello bisogna migliorare, lavorando bene sulle traiettorie di passaggio"

"È una svolta stasera? Nelle stagioni ci sono le partite importanti, non le svolte. Possono allungare la classifica o staccarti dalla testa, oggi era importante perchè per andare nei primi 24 servono dieci punti"

"Bisogna migliorare la condizione di alcuni giocatori, serve vedere come si sono svolte le partite come con Venezia e Bologna o Genoa, dove sono state partite giocate in una metà campo con distanze ristrette. C'è un dato da guardare: il Napoli è terzo come gol fatti ed expected goals, se avessimo fatto tre gol a fine primo tempo come andava? Molto semplice"