Bodo/Glimt, Auklend: "I nostri errori ci sono costati cari. È frustrante, speravo di portare a casa un risultato positivo"
Le Interviste 23:34
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Sondre Auklend, centrocampista del Bodo/Glimt, ai microfoni di TV2 dopo Napoli-Bodo/Glimt 4-3:
"È una sensazione deludente. Credo che ci siano stati momenti della partita in cui abbiamo giocato bene. Ma a questo livello sono i dettagli a fare la differenza, e i nostri errori ci sono costati cari. È frustrante, perché speravo che riuscissimo a portare a casa un risultato positivo da questa gara".
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