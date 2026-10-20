Bodo/Glimt, Auklend: "I nostri errori ci sono costati cari. È frustrante, speravo di portare a casa un risultato positivo"

Sondre Auklend, centrocampista del Bodo/Glimt, ai microfoni di TV2 dopo Napoli-Bodo/Glimt 4-3:

"È una sensazione deludente. Credo che ci siano stati momenti della partita in cui abbiamo giocato bene. Ma a questo livello sono i dettagli a fare la differenza, e i nostri errori ci sono costati cari. È frustrante, perché speravo che riuscissimo a portare a casa un risultato positivo da questa gara".