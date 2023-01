Nella consueta sessione di tiri da fuori prima del rientro negli spogliatoi è avvenuto un fatto abbastanza curioso e divertente tra le fila del Napoli. Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri, ha calciato un pallone centrando in pieno un cameraman sistemato dietro la porta. Il numero 22 ha prontamente chiesto scusa al malcapitato prendendosi gli applausi di tutto il Maradona per il gesto come riferiscono i bordocampisti Dazn.