Sabatini: "Il Napoli riscopre alcuni eroi degli ultimi tempi, su tutti McTominay e Politano! De Bruyne protagonista"

Ultime notizie calcio Napoli - Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato sul suo canale YouTube la vittoria del Napoli in casa in Champions League contro il Bodo/Glimt.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli torna a vincere, torna a segnare ed a gioire con il suo pubblico. Conquista la sua prima vittoria in questa Champions League e lo fa ai danni del Bodo/Glimt, con un 4-3 maturato al termine di una partita piena di emozioni. Il Napoli riscopre alcuni eroi degli ultimi tempi, uno su tutti Scott McTominay, ma anche Politano, autore di una grande prestazione, facilitata dalla rete in avvio. Il quarto sigillo è di Giovane, subentrato ad un ottimo Lang. C'è un protagonista, che diventa il principale attore di una vittoria importantissima, per Allegri e per tutto l'ambiente: Kevin De Bruyne. Il Napoli ritrova i giocatori ed i campioni che risolvono i problemi ma non risolve i problemi difensivi, malgrado una prestazione positiva di Meret, autore di due parate non banali. Conta il risultato che fa riscoprire ai tifosi un sorriso che sembrava increspato e quasi dimenticato".