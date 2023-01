Napoli-Cremonese, il meteo regge: ecco la situazione LIVE dallo stadio Maradona | VIDEO CN24

Alla fine Napoli-Cremonese si gioca, e si gioca a porte aperte. Stasera alle ore 21 squadre in campo per la partita secca degli ottavi di finale di Coppa Italia. Per sondare la situazione a poche ore dal fischio d'inizio, il nostro Pasquale Cacciola è andato allo stadio Diego Armando Maradona, dove tra poco sarà in diretta su CalcioNapoli24 per la consueta trasmissione pre-partita.

Nel frattempo, ecco come appare adesso lo stadio Maradona: nonostante l'allerta meteo e i forti temporali di oggi, il tempo sembra reggere e pioggia o meno la partita si giocherà. Sono attesi circa 30mila tifosi napoletani. Guarda il video in allegato.