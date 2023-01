Napoli, numeri da urlo rispetto alle altre big d'Europa! Solo il PSG come gli azzurri | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Il Napoli di Spalletti domina in Italia e non solo: gli azzurri sono a +9 sul Milan e stanno mantenendo numeri impressionanti, paragonabili se non migliori delle maggiori big europee.

Napoli, numeri top in Europa

Come mostrato da Sky Sport, al momento il Napoli ha la migliore media punti nei maggiori campionati Europei con 2.6 punti a partita (in vetta con il PSG). Gli azzurri fanno meglio di Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, risultando terzo per expected goals ed ai vertici per quelli subiti.

Il tutto è ancora più incredibile se si paragonano i vari monte ingaggi di queste squadre, con il Napoli (ovviamente) con la cifra di gran lunga più bassa.