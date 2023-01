Moggi a bordocampo per Napoli-Juventus, infuria la polemica: il radiato ex ds juventino a colloquio con Pessotto | FOTO

Notizie calcio. Luciano Moggi a bordocampo per una partita del campionato Primavera italiano tra Napoli e Juventus. Un'immagine che ha fatto molto scalpore perchè l'ex ds bianconero, radiato dopo i fatti di Calciopoli, non potrebbe presenziare alle manifestazioni sportive sotto l'egida di Lega Serie A e FIGC.

Moggi presente a Napoli-Juventus Primavera

Moggi è stato pizzicato sulla pista d’atletica del campo sportivo “Arena Giuseppe Piccolo” di Cercola, centro alle periferia di Napoli. È la tarda mattinata del 14 gennaio 2023 e alle ore 13 in punto è iniziata la partita Napoli-Juventus, gara della quattordicesima giornata del campionato “Primavera 1”. Accanto al radiato Luciano Moggi c’è Gianluca Pessotto, suo vecchio giocatore ai tempi della Juventus e adesso direttore sportivo della formazione giovanile. Parlano, discutono, sorridono, si congedano.

Come riportato da Storiesport.it, il regolamento prevede che per i radiati vige "la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc". Moggi, secondo testimoni, ha seguito poi la partita dagli spalti: in fondo non c’è un Daspo che gli vieti di assistere alle partite, ma la sua presenza sul terreno di gioco nel pre-gara ha fatto scalpore.