Kvaratskhelia gol, guardate cosa fa Spalletti mentre tutto esultano! | FOTO

Ieri era una partita importantissima per il Napoli e lo sapeva bene Luciano Spalletti. L'allenatore partenopeo è rimasto concentrato dall'inizio alla fine della partita, dimostrando di tenere a questa vittoria almeno quanto ci tengono i tifosi e gli stessi calciatori.

Ultime notizie. Dopo il gol di Kvaratskhelia, sul momentaneo 2-0 di Napoli-Juventus, guardate come ha reagito Spalletti in panchina: tutti festeggiano, lui si fionda su Anguissa e gli fa un lungo discorso, parlando probabilmente di tattica e di movimenti in mezzo al campo. Dalla gestualità, si capisce che Spalletti è totalmente in partita, sbraita, urla, si sbraccia: guarda la foto in allegato.