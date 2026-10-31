Juventus-Napoli, Spalletti ritrova Ekhator: rientra in gruppo dopo il lungo infortunio
In vista del big match contro il Napoli, in casa Juventus arriva una notizia importante dall'infermeria. Come riportato da Sky Sport, Luciano Spalletti ritrova finalmente Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 arrivato in estate dal Genoa e finora mai realmente a disposizione del tecnico a causa di una serie di sfortunati problemi fisici.
Il giovane talento bianconero, fermatosi inizialmente nella prima amichevole prestagionale contro il Basilea e poi bloccato da un nuovo infortunio muscolare dopo la convocazione contro il Parma, ha svolto oggi, venerdì 30 ottobre, la sua prima seduta di allenamento completa con la squadra.
Superato il lungo calvario, Ekhator si candida a vivere finalmente l'inizio della sua avventura con la maglia della Juventus, aggiungendo una nuova opzione offensiva in vista delle prossime delicate sfide di campionato.