Allegri cambia modulo: il ruolo di McTominay e De Bruyne

Il Napoli tornerà dopo la lunga sosta probabilmente con una veste diversa da quella che Massimiliano Allegri ha provato ad usare nelle prime settimane della nuova stagione. Perché dal 4-3-3 il Napoli potrebbe cambiare modulo passando al 3-4-2-1.

Nuovo modulo Napoli: Allegri sceglie il 3-4-2-1

Potrebbe ritrovarsi con un nuovo sistema di gioco il Napoli al rientro dopo la lunga sosta. Perché Allegri sta lavorando con i giocatori che ha a disposizione a Castel Volturno tanto anche sulla difesa a tre. Questo vuol dire che Max si sta tenendo aperto anche la possibilità di provare a dare maggiore equilibrio alla squadra schierandola con la difesa a tre, un sistema di gioco che ha usato per gran parte della sua carriera, per poi provare allo stesso tempo a mandare in campo un Napoli camaleontico e di qualità.

Modulo Napoli

Perché il Napoli potrebbe cambiare e non poco in vista delle prossime settimane, quando avrà 9 partite in 28 giorni da dover giocare tra Serie A e Champions League. Questo il calendario del Napoli del prossimo mese:

6ª GIORNATA, Serie A

Sabato 10 ottobre 2026 - Ore 20.45: Napoli – Frosinone (DAZN / Sky)

2ª GIORNATA, Champions League

Martedì 13 ottobre 2026 - Ore 21:00: Villarreal - Napoli (SKY)

7ª GIORNATA, Serie A

Sabato 17 ottobre 2026 - Ore 15.00: Venezia – Napoli (DAZN)

3ª GIORNATA, Champions League

Martedì 20 ottobre 2026 - Ore 21:00: Napoli - Bodo/Glimt (SKY)

8ª GIORNATA, Serie A

Sabato 24 ottobre 2026 - Ore 18.00: Napoli – Roma (DAZN)

9ª GIORNATA, Serie A (Turno infrasettimanale)

Mercoledì 28 ottobre 2026 - Ore 20.45: Monza – Napoli (DAZN / Sky)

10ª GIORNATA, Serie A

Domenica 1 novembre 2026 - Ore 20.45: Juventus – Napoli (DAZN)

4ª GIORNATA, Champions League

Mercoledì 4 novembre 2026 - Ore 21:00: Porto - Napoli (Amazon Prime Video)

11ª GIORNATA, Serie A

Domenica 8 novembre 2026 - Ore 12.30: Napoli – Lazio (DAZN)

?Modulo Napoli: le posizioni di McTominay e De Bruyne

Passando al modulo 3-4-2-1 è chiaro che potrebbero esserci delle variazioni anche di posizioni in campo di alcuni dei giocatori più importanti. Perché Allegri pensa di dare qualità e fisicità al prossimo Napoli, che potrebbe puntare forte su De Bruyne e McTominay che possono giocare anche insieme e nelle loro posizioni più naturali.

De Bruyne potrebbe ricoprire il ruolo di uno dei trequartista alle spalle di Hojlund, mentre McTominay partire poco più arretrato nei due di centrocampo per dare una mano in difesa ed inserirsi di prepotenza in fase offensiva. Ecco come potrebbe essere il nuovo Napoli di Allegri con il 3-4-2-1: