Infortunati Napoli, buone notizie per Allegri: tripla novità direttamente da Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - Dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri ha fatto rientro in città e si è fiondata al Training Center di Castel Volturno per scaldare i motori in vista della gara contro il Venezia, in calendario sabato alle ore 15:00.

Infortunati Napoli, triplo rientro in gruppo: le condizioni di Alisson Santos, Anguissa e Olivera

Con una nota ufficiale diramata sui propri canali, la SSC Napoli ha annunciato un triplo rientro in gruppo: Olivera, Anguissa e Alisson Santos sono tornati ad allenarsi con i compagni di squadra:

"SSC Napoli Training Center - Dopo il match di Champions League gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 contro il Venezia. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico. Il resto del gruppo è stato impegnato in attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. Alisson, Anguissa e Olivera si sono allenati con il gruppo".