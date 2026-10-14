"Dov'è finito in tre giorni il Napoli ammirato con il Frosinone?". L'Europa continua a essere il cruccio di De Laurentiis

Ultime notizie calcio Napoli - Prosegue il cruccio del presidente De Laurentiis in Europa dove il Napoli - per adesso - non è riuscito ad invertire la rotta rispetto la scorsa stagione collezionando la seconda sconfitta consecutiva. Questo è quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport che analizza il passo indietro degli azzurri rispetto alla prova convincente fatta intravedere contro il Frosinone in campionato.

Villarreal Napoli 3 1, cruccio di De Laurentiis

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sulla sconfitta del Napoli con il Villarreal. Gli azzurri sono ancora a quota zero in classifica dopo due gare:

"Dov'è finito in tre giorni il Napoli ammirato con il Frosinone? Potrebbe essere questo il titolo del romanzo giallo dell'Estadio de la Ceramica. Giallo amarillo come l'audace Villarreal di Iñigo Perez, 2 presenze in Champions contro le 102 di Allegri: ha stoffa il navarro e avevano ragione tutti, Max compreso, a non fidarsi dell'inizio di stagione un po' così della sua squadra.

Il Sottomarino ha giustificato il soprannome: è andato sott'acqua, finendo anche in svantaggio dopo 8 minuti, e poi è tornato in superficie spazzando via gli avversari con sfrontatezza. L'Europa continua a essere il cruccio di De Laurentiis, almeno per il momento: due partite e due sconfitte in Champions, quattro in totale in otto partite. Meno dolorosa quella con l'Arsenal, particolarmente brutta questa: Napoli irriconoscibile rispetto a sabato, distanze sballate e fragilità difensiva".