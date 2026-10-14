Napoli, sfuma Perrone: offerta azzurra respinta in estate, ora sta per rinnovare col Como

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Anche in sede di calciomercato arrivano delle notizie che non lasciano ben sperare il Napoli. Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, infatti, gli azzurri insieme all'Inter ed alla Juventus hanno provato ad affondare il colpo per Maximo Perrone, ma adesso questa pista sembra sfumare in maniera definitiva.

Napoli, Perrone vicino al rinnovo con il Como: i dettagli

Secondo quanto raccontato da Schira, noto esperto di calciomercato a livello internazionale, il Como in estate ha respinto gli assalti di Napoli, Inter e Juventus ed ora è pronto a blindare Perrone con un contratto fino al 2031. Da ricordare, inoltre, che il Manchester City vanta ancora una clausola che prevede un ricavo pari al 30% rispetto alla cifra che il Como incasserà per la futura cessione dell'argentino.