La decisione di Allegri per non stressare ulteriormente i calciatori

Ultime notizie calcio Napoli - In questo tour de force bisogna dosare bene le energie ma soprattutto avere un buon riposo per evitare anche ulteriore fatica dopo una partita. Anche per questi motivi, il Napoli ha scelto di restare in Spagna dopo la gara di ieri persa contro il Villarreal. Gli azzurri partiranno questa mattina per raggiungere prima Napoli e poi Castel Volturno per svolgere la seduta d'allenamento in vista di Venezia-Napoli.

Villarreal Napoli, gli azzurri tornano oggi a Castel Volturno

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il programma del Napoli in vista della prossima sfida con il Venezia in campionato. Gli azzurri partiranno solo stamattina dall'aeroporto di Castellon-Costa Azahar:

"L’estenuante serie di impegni in agenda da qui alla prossima sosta, ovvero sette partite fino all’8 novembre (incluso), costringerà il Napoli a scendere in campo anche oggi per una leggera seduta di allenamento. Il programma è stato studiato per rendere la giornata meno pesante: il gruppo ha trascorso la notte post partita a Castellon de la Plana e stamattina decollerà dal vicino aeroporto di Castellon-Costa Azahar. A seguire, tutti al centro sportivo di Castel Volturno: nel menù c’è un lavoro prettamente di scarico per chi ha giocato a Vila-real e più intenso per gli altri".