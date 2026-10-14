Disastro in Spagna: per il Mattino si salva un solo attaccante

Ultimissime Calcio Napoli - Arriva una sconfitta pesante in terra spagnola, di quelle che possono lasciare segni profondi e che rischiano di compromettere pesantemente le certezze stagionali. La battuta d'arresto maturata all'Estadio de la Cerámica contro il Villarreal travalica il semplice aspetto legato alla qualificazione in Champions League che si fa subito deficitaria: rappresenta una batosta emotiva e strutturale capace di far scivolare l'intera stagione lungo un piano inclinato pericolosissimo.

Così dopo il k.o. rimediato all'esordio allo stadio Maradona contro l'Arsenal, arriva una sconcertante rimonta e l'ennesima sconfitta stagionale. Secondo Il Mattino oggi in edicola, si salva un solo azzurro lì davanti. L'unico, secondo il giornale, a provarci quanto meno. Si tratta di Giovane.

Ecco quanto si legge dal giornale di oggi:

È il 25'. In un puf cambia ogni cosa. E il Napoli? Sparito. E in balia degli spagnoli. Poi si riprende. Anche se le trame sono frutte di qualche irruzione dell'ispirato Giovane che è l'unico là davanti a offrire sostanza e variazioni, mentre per il resto si scoprono i soliti altarini: perché anche la difesa a cinque, se presa in velocità come si deve, diventa barcollante. Gli azzurri chiudono dando segnali di ripresa con McTominay che di testa colpisce di poco a lato.