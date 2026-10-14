"Pronto l'esonero", Il Mattino annuncia il ritorno di Conte (all'estero)

Calciomercato - "Conte a un passo dal Manchester United", è questo l'annuncio de Il Mattino oggi in edicola. Dopo aver indirettamente strizzato l'occhio ai Red Devils proprio nella sua ultima intervista, l'ex tecnico del Napoli sarebbe pronto ad abbracciare una nuova sfida in Premier League per provare a rilanciare le ambizioni dell'Old Trafford.

La posizione di Michael Carrick, già precaria in queste settimane, sarebbe ormai ai titoli di coda dopo il pesante 2-0 incassato in Champions League contro l'Atlético Madrid, sigillo definitivo sul peggior avvio di stagione dello United negli ultimi quarant'anni.

Esonero Carrick, pronto Conte al Manchester United

Così a Manchester la pazienza della dirigenza britannica sembrerebbe essersi esaurita e il profilo del tecnico leccese è balzato in cima alla lista dei desideri per la rifondazione imminente.

E i tifosi sarebbero d'accordo sul nome dell'allenatore italiano, individuando nella sua proverbiale disciplina, nel rigore tattico e nella cultura del lavoro l'unica cura possibile per sanare le croniche fragilità dello spogliatoio inglese e salvare quanto meno una staginoe che rischia di finire in picchiata.

Per Conte si tratterebbe di un gradito ritorno Inghilterra, campionato in cui ha già lasciato un segno profondo conquistando il titolo con il Chelsea nel 2016-17, la FA Cup l'anno successivo e la parentesi al Tottenham dove non è riuscito però a vincere.

Il 57enne è dunque pronto a ripartire subito dopo l'esperienza partenopea, la cui eredità è stata affidata a un Massimiliano Allegri finora in piena difficoltà con già troppe sconfitte all'attivo.