Retroscena Allegri: la reazione al fischio finale di Villarreal-Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - La sconfitta non è piaciuta per niente. Il Napoli non ha saputo gestire il vantaggio finendo addirittura per uscire travolto nel risultato dal Villarreal ieri in Champions League. Una vera e propria batosta per la squadra azzurra dopo la buona prova di sabato scorso al Maradona con il Frosinone. L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive la reazione ed anche lo stato d'animo dell'allenatore Massimiliano Allegri al fischio finale della gara contro la compagine spagnola.

Villarreal Napoli 3 1, la reazione di Allegri

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che svela lo stato d'animo nonché la reazione di Massimiliano Allegri al triplice fischio finale della partita di ieri persa in casa del Villarreal in Champions League. Il Napoli è ancora fermo a zero punti dopo due giornate:

"Dalla Spagna a Venezia. Il campionato per dare continuità alla vittoria conquistata sabato scorso al Maradona contro il Frosinone e per cancellare l’enorme delusione e la batosta rimediate con il Villarreal. Massimiliano Allegri è molto arrabbiato e preoccupato".