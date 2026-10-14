Gazzetta - Bisogna avere la lucidità di andare oltre il risultato. Sconfitta troppo larga: pesa la sciocchezza di Politano

Ultime notizie calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport non boccia totalmente la prestazione del Napoli contro il Villarreal. Secondo quanto riporta il quotidiano, la sconfitta degli azzurri è pewr certi versi anche troppo larga per quello che si è visto in campo. A condannare la squadra di Allegri sono stati principalmente gli errori dei singoli. Quello commesso da Politano ha avuto un peso enorme sull'andamento della partita. Gli azzurri - fino a quel momento - erano in vantaggio ed in assoluto controllo.

Villarreal Napoli 3 1, il commento della Gazzetta dello Sport

Questo il commento della Gazzetta dello Sport sulla prestazione del Napoli ieri contro il Villarreal in Champions League:

“Adesso bisogna avere la lucidità di andare oltre il risultato. Che è bruttissimo: la sconfitta di Vila-Real complice terribilmente il cammino europeo del Napoli che aveva bisogno di tornare dalla Spagna con un punto almeno e invece, per puntare ai playoff, dovrà viaggiare a ritmi molto alti. Però nell’analisi non può non emergere che la sconfitta è troppo larga, che il primo tempo è stato giocato bene, che dopo il vantaggio di Rrahmani è arrivata la traversa di Hojlund, che la partita è cambiata a causa di una sciocchezza di Politano, che il Villarreal solo in alcuni tratti della ripresa è sembrato in controllo”.