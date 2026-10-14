Bucciantini critica il Napoli: "Sono convinto di una cosa in particolare"

Champions League - Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il post-partita Villarreal-Napoli 3-1 di UEFA Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Hai perso con l’Arsenal e ok, ma qui si tratta del Villarreal. Il Napoli è una delle ultime scudettate, qui bisogna fare un discorso diverso. Sono convinto che se sei organizzato attacchi e difendi bene, le cose in campo ti vengono".