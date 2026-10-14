Bucciantini critica il Napoli: "Sono convinto di una cosa in particolare"
Le Interviste 01:00
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Champions League - Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il post-partita Villarreal-Napoli 3-1 di UEFA Champions League.
Champions League, Villarreal-Napoli: il commento di Bucciantini a Sky Sport
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Hai perso con l’Arsenal e ok, ma qui si tratta del Villarreal. Il Napoli è una delle ultime scudettate, qui bisogna fare un discorso diverso. Sono convinto che se sei organizzato attacchi e difendi bene, le cose in campo ti vengono".
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