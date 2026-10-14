Arbitro Siebert promosso o bocciato in Villarreal-Napoli? Le sentenze di Gazzetta e CorSport nelle moviole
Il giudizio sulla prestazione dell'arbitro Siebert in Villarreal Napoli nelle moviole di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
Ultime notizie calcio Napoli - L'arbitro Siebert promosso o bocciato in Villarreal-Napoli? La moviola sia del Corriere dello Sport che della Gazzetta dello Sport hanno dato lo stesso giudizio sul fischietto di gara tedesco ieri in Champions League.
Villarreal Napoli 3 1, la moviola di Gazzetta e Corriere dello Sport
Corriere dello Sport 6,5 - In generale, non sbaglia le situazioni importanti: lascia il Villarreal in nove per più di un minuto visto che s’era attardato in una sostituzione.Uscita coraggiosa (e rischiosa) di Luiz Júnior sul piedi di Hojlund, il portiere del Villarreal colpisce nettamente prima il pallone, nessun dubbio sulla decisione del tedesco. C’è anche un’altra situazione, nel primo tempo, per una spinta più maliziosa che sostanziale di Mouriño su Di Lorenzo in area degli spagnoli, corretto far proseguire. Regolare il gol di Rrahmani: al momento del tiro/cross di Gilmour, infatti, c’è Navarro che lo tiene in gioco.
Gazzetta dello Sport 6,5 - E’ ‘spietato’ ma da regolamento, quando mette in sala d’attesa i due cambi dei gialli. Cartellini giusti, sbaglia su Badiashile.