Nuovo stadio Napoli, accordo a un passo ADL-Q8Italia! Ecco il progetto: cifre, tempi e novità centro sportivo

"De Laurentiis-Q8 Italia, si avvicina l'accordo per l'acquisto dei terreni"; titola così Il Mattino oggi in edicola dando una notizia importante sul fronte del nuovo stadio SSC Napoli (e parallelamente del nuovo centro sportivo) secondo i piani e le ambizioni del presidente ADL.

Mentre il campo impone riflessioni profonde per raddrizzare la stagione, con Massimiliano Allegri chiamato a una svolta dopo le già tante sconfitte in quest'avvio di stagione tra campionato e Champions League, il futuro infrastrutturale del Napoli vive ore decisive sul fronte societario e - se confermato il tutto - va dritto verso un futuro brillante.

Nuovo stadio Napoli, accordo vicino ADL-Q8: ci siamo

Aurelio De Laurentiis continua infatti a spingere con determinazione sul piano strategico per dotare il club di strutture di proprietà all'avanguardia e le trattative per il nuovo stadio a San Giovanni a Teduccio e per il centro sportivo a Qualiano, come appunto riferito dal quotidiano, avanzano a passo spedito verso la fumata bianca.

La trattativa tra il Napoli e i vertici della Kuwait Petroleum Italia (Q8) sarebbe entrata in una fase caldissima. Sebbene manchino ancora gli ultimi dettagli da limare per giungere al closing definitivo, gli ultimi incontri hanno tracciato il perimetro dell'operazione. A partire dalla zona esatta dell'operazione, ovvero un'area di circa 25 ettari nell'ex raffineria, delimitata da via De Roberto e dalla Strada Provinciale delle Brecce.

Nuovo stadio Napoli: costi, tempistiche e maxi progetto

Si tratta di un lotto già completamente bonificato e pronto all'avvio dei cantieri. Spuntano anche le cifre: la richiesta economica di Q8 per la cessione dei suoli si aggira oltre i 20 milioni di euro, con il club intenzionato a rilevare solo la porzione necessaria al progetto.

Per quanto riguarda invece la realizzazione e i suoi tempi, secondo i piani illustrati dall'architetto Bruno Discepolo e Carolina Zavanella (CEO dello studio Gau Arena) a Raffaele Iollo (direttore Renewable Energy & Supply Chain di Q8), una volta avviati i lavori l'impianto potrebbe essere operativo in 24-30 mesi. Dunque, dovesse esserci il via libera finale in tempi ragionevoli, entro il range del 2030.

Il progetto da parte sua prevede uno stadio ultra-moderno da 70.000 spettatori, 120 skybox di ultima generazione, aree parcheggio per 5.000 posti auto e ampie zone verdi pubbliche e una viabilità di quartiere totalmente ripensata.

All'incontro operativo hanno preso parte anche l'A.D. azzurro Andrea Chiavelli, il consulente legale Q8 Marco Di Lello e l'ex preside di architettura Michelangelo Russo. Resta ora da coinvolgere il Comune di Napoli al tavolo tecnico per la definizione dei parametri urbanistici necessari a trasformare l'area orientale della città.

Novità anche sul nuovo centro sportivo Napoli

Sul fronte del nuovo centro sportivo, invece, la task force guidata da Discepolo si prepara al vertice decisivo con le due società proprietarie dei terreni individuati a Qualiano. In questo caso, conferma sempre Il Mattino, le parti sono alle battute finali: le distanze economiche appaiono ormai minime e la chiusura dell'accordo per la nuova "casa" degli allenamenti azzurri sembra questione di dettagli.