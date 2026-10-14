Ordine: "Faccio un'osservazione su Allegri. Fatto importante: lo spogliatoio lo segue"

Ecco le dichiarazioni di Franco Ordine nella puntata più recente di ‘Il Bello del Calcio’, programma condotto da Claudia Mercurio su 11 Televomero.

Su Allegri – “Faccio un’osservazione: Allegri è arrivato a Napoli in una condizione di grandissima difficoltà. Sapeva che non ci sarebbe stato mercato e non ha detto una parola, poi è partito con una serie di infortunati e di assenti che ha scombussolato i piani della partenza. Quello che, però, si capisce è una cosa importante: lo spogliatoio lo segue”.

Su De Bruyne – “Secondo me hanno contribuito, dal punto di vista della condizione fisica, le partite che ha fatto con il Belgio. All’inizio le sue difficoltà erano legate alla condizione fisica. La mega sosta, con quattro partite ravvicinate in undici giorni, gli ha lucidato la condizione”.

Sulla griglia scudetto – “Inter, Roma, Napoli, Como”.