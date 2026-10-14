"Ora se la prenderanno tutti con Politano, ma la colpa...", Il Mattino commenta così
Villarreal-Napoli 2-1, il commento de Il Mattino
Villarreal-Napoli 2-1: seconda sconfitta consecutiva in Champions League, giunta con un'incredibile rimonta dopo il vantaggio azzurro, e qualificazione che si rimette in salita dopo la figuraccia dello scorso anno. Il Mattino oggi in edicola oltre alla sconfitta in sé, sottolinea l'atteggiamento a dir poco sconcertante della squadra di Massimiliano Allegri che si è man mano affievolita.
La resa della seconda parte del match all'Estadio de la Cerámica, e del secondo tempo soprattutto lascia un amaro in bocca indescrivibile. Il Napoli stacca completamente la spina nel secondo tempo, rinunciando ad aggredire una partita che era ancora ampiamente alla portata e condannandosi a una gestione passiva inaccettabile per le ambizioni e la posta in gioco.
Villarreal-Napoli 2-1, il commento de Il Mattino
Ecco quanto si legge dal quotidiano:
Nella ripresa, quando ancora tutto era possibile, ha giocato quasi svogliatamente, spesso sottoritmo, è stato lento, senza fuoco addosso. Senza motivo.
Un orrido blackout: tecnico, tattico, ma pure mentale, psicologico, forse psichico. Formazione sbagliata ma più che altro atteggiamento pessimo. Ora tutti se la prenderanno con Politano per il pasticcio al 22' che ha rimesso in gioco il Sottomarino giallo ma sbagliano tutti. Mica solo lui.