"Ora se la prenderanno tutti con Politano, ma la colpa...", Il Mattino commenta così

Villarreal-Napoli 2-1: seconda sconfitta consecutiva in Champions League, giunta con un'incredibile rimonta dopo il vantaggio azzurro, e qualificazione che si rimette in salita dopo la figuraccia dello scorso anno. Il Mattino oggi in edicola oltre alla sconfitta in sé, sottolinea l'atteggiamento a dir poco sconcertante della squadra di Massimiliano Allegri che si è man mano affievolita.

La resa della seconda parte del match all'Estadio de la Cerámica, e del secondo tempo soprattutto lascia un amaro in bocca indescrivibile. Il Napoli stacca completamente la spina nel secondo tempo, rinunciando ad aggredire una partita che era ancora ampiamente alla portata e condannandosi a una gestione passiva inaccettabile per le ambizioni e la posta in gioco.

Villarreal-Napoli 2-1, il commento de Il Mattino

Ecco quanto si legge dal quotidiano: