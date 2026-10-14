Cassano: "Fatico a vedere il Napoli in Champions, Allegri è questo da 15 anni..."

Antonio Cassano torna a parlare del Napoli e di Massimiliano Allegri, esprimendo perplessità sulle possibilità degli azzurri di chiudere il campionato tra le prime quattro. Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, l'ex attaccante ha analizzato la rosa partenopea e il gioco proposto dall'allenatore, soffermandosi anche sulla lotta per le posizioni di vertice in Serie A.

Cassano critica Allegri: dubbi sul Napoli in zona Champions

Per Antonio Cassano, il Napoli dispone di una rosa di alto livello, seconda soltanto a quella dell'Inter. A lasciare perplesso l'ex calciatore è soprattutto il modo di interpretare il calcio di Massimiliano Allegri, uno stile che, a suo giudizio, difficilmente cambierà. “Il Napoli come rosa è la più forte del campionato dietro l'Inter. Non vedo altre squadre più forti. Ma Allegri è un allenatore di 60 anni, non dico che sia anziano ma già da 15 anni gioca così e non credo che alla sua età cambi”, ha dichiarato Cassano. Da qui nascono i dubbi sulle ambizioni degli azzurri nella corsa alla Champions League.

L'ex attaccante fatica infatti a immaginare il Napoli tra le prime quattro al termine della stagione, indicando altre concorrenti nella lotta per i piazzamenti europei. “E quindi dico che faccio fatica a vedere il Napoli tra le prime quattro. Io vedo Inter, Milan e Juve, poi attenzione al Como”, ha aggiunto.

Cassano sulla Roma: il riferimento a Malen e Dybala Nel suo intervento a Viva el Futbol, Cassano ha espresso riserve anche sulla Roma, soffermandosi sulla dipendenza della squadra dai gol di Donyell Malen e sul contributo realizzativo di Paulo Dybala. “Mentre non mi convince la Roma. Deve segnare sempre Malen perché Dybala ha segnato 3 gol in un anno”