Disastro Manchester United: è stato eliminato dalla EFL Cup dal Grimsby, squadra di Serie D inglese
Amorim
Clamoroso altro inizio choc di stagione del Manchester United che dopo due partite di campionato con una sconfitt e un pareggio esce ko anche dalla Coppa di Lega Inglese
Clamoroso altro inizio choc di stagione del Manchester United che dopo due partite di campionato con una sconfitt e un pareggio esce ko anche dalla Coppa di Lega Inglese. I Red Devils hanno perso 3-2 dopo i calci di rigore contro il Grimsby, venendo quindi già eliminati dalla EFL Cup da una squadra di League Two, che corrisponde alla Serie D.
