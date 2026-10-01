Bologna, per Palladino adesso sono guai: un titolare salta anche il Napoli per infortunio, lo stop è lunghissimo
Bologna, infortunio Holm: il bollettino medico, le condizioni
Ultime notizie Serie A - Oltre al danno, anche la beffa. Per il Bologna di Raffaele Palladino adesso sono guai. Il motivo? Presto spiegato. Il club emiliano deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Emil Holm.
Bologna, infortunio Holm: salta anche il Napoli
Il Bologna perde un giocatore importante: si tratta di Emil Holm, infortunatosi con la Nazionale. Gli esami clinici hanno evidenziato la necessità di operazione chirurgica che è stata svolta questa mattina. Holm resterà fermo ai box per 4-6 mesi e salterà anche la gara contro il Napoli, in calendario a metà marzo.
Infortunio Holm, il bollettino medico
Di seguito la nota del Bologna:
"In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra.?L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi".