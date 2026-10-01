Bologna, per Palladino adesso sono guai: un titolare salta anche il Napoli per infortunio, lo stop è lunghissimo

Ultime notizie Serie A - Oltre al danno, anche la beffa. Per il Bologna di Raffaele Palladino adesso sono guai. Il motivo? Presto spiegato. Il club emiliano deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Emil Holm.

Bologna, infortunio Holm: il bollettino medico, le condizioni

Bologna, infortunio Holm: salta anche il Napoli

Il Bologna perde un giocatore importante: si tratta di Emil Holm, infortunatosi con la Nazionale. Gli esami clinici hanno evidenziato la necessità di operazione chirurgica che è stata svolta questa mattina. Holm resterà fermo ai box per 4-6 mesi e salterà anche la gara contro il Napoli, in calendario a metà marzo.

Infortunio Holm, il bollettino medico

Di seguito la nota del Bologna: